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和泰車上半年每股賺21.1元 看下半年車市可期

2024/8/12 18:07
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（中央社記者鍾榮峰台北12日電）和泰車今天傍晚公布上半年財報，稅後獲利新台幣117.56億元，站同期次高，每股基本純益21.1元，其中第2季獲利58.71億元，也是同期次高，每股賺10.54元。

展望下半年，和泰車指出，車市雖有地緣政治、通膨、升息等變數，但政府汰舊換新政策持續，品牌擴大販售促銷力道、改款商品持續導入，下半年市況仍值得期待。

和泰車上半年合併營收達1442.65億元，年增3.4%，和泰車說明，2023年上半年有缺車影響，今年上半年車輛供給穩定，銷售輛數增加。

至於上半年獲利較2023年同期121.1億元減少2.9%，和泰車表示，主要是中國大陸經銷據點因市場景氣及電動車競爭影響，獲利較去年同期下滑，此外集團旗下和泰產險因4月上旬花蓮地震賠款影響獲利。

和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌7月合計台灣登錄數1萬6984輛，市占率37.2%，創今年單月新高，月成長37.9%。和泰車先前評估，今年台灣新車掛牌數仍約45萬輛左右。（編輯：楊蘭軒）1130812

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