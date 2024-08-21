太魯閣遊客中心震後重啟 可望年底前開放部分步道

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）0403地震造成太魯閣國家公園多處受損，仍在搶修復建中，太魯閣遊客中心經整修後，即日起重新開放，恢復展示、影片播放及解說服務，園區部分步道景點可望於年底前逐步開放。

太魯閣國家公園管理處指出，太魯閣遊客中心在地震後閉館全免檢修，所幸受損較輕微，除了修復原有的展示設施及視聽設備，閉館期間還在遊憩資訊館增設「方舟太魯閣主題展」。

太管處指出，方舟太魯閣主題展以「太魯閣是島中之島，方舟中的方舟」為概念，展示包括天成方舟、守護孑遺、絕境新機及人在太魯閣等4大主題。

方舟太魯閣主題展傳達在太魯閣山高谷深的特殊地理環境中，成為冰河時期孑遺物種的避難所，更在地理隔離作用、大理岩特殊環境等因素的催化下，演育出不少太魯閣特有的物種，包含人群在內，發展出獨特的山林文化。

太管處指出，目前也在加緊準備0403地震主題展，現在遊客中心重新開放，恢復簡報室定時播放影片、解說員駐館解說，民眾可以到遊客中心或太魯閣台地旅遊。

太管處指出，雖然目前園區多數景點與步道仍是封閉狀態，正積極進行各項復建工作，可望於年底前再開放部分步道景點。（編輯：黃世雅）1130821

0403地震造成太魯閣國家公園多處受損，太魯閣遊客中心經閉館全面檢修後，即日起重新開放，增設「方舟太魯閣主題展」。（太管處提供）中央社記者張祈傳真 113年8月21日