傳愛花蓮震災 日本古賀市小朋友送手寫卡片集結花束

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（中央社記者李先鳳花蓮縣12日電）花蓮0403地震後，收到來自各地國際友人關心支持；縣府日前收到來自日本福岡縣古賀市、由市長田邊一城與當地小朋友共同製作慰問卡片集結而成的花束及千羽鶴，相當暖心。

花蓮縣政府今天發布訊息表示，花蓮遭遇震災，在公私部門攜手努力下已逐步復甦，縣府也針對國內外旅客推出多項旅遊獎勵措施，並且與國際旅遊平台合作，促進觀光產業快速振興。

收到小朋友的每一張手寫卡片、每一隻手折紙鶴，都傳給花蓮暖心而堅定正能量；在這艱難時刻，更是展現國際友人對花蓮深厚情誼，感謝日本各地對於花蓮震災關心。

田邊一城在信中表示，古賀市過去一直與台灣進行地方交流，以培養孩子們國際觀；發生地震感同身受，古賀市孩子們將慰問及支持化作花束送給台灣，希望孩子們的留言帶來希望與力量。

古賀市小朋友所製作的祈福卡片，是由剪成日本國花櫻花的形狀，集結成花束；卡片上有「台灣特產」，包括香蕉、小籠包、珍珠奶茶，還有可愛日本卡通人物。

卡片上寫著「台灣加油！讓我們一起克服困難吧」、「希望災區人民早日重建家園」、「台灣加油，相信會幸福的！」，更有些卡片直接以中文寫著「加油」、「我支持你」、「打起精神來」，充分展現對台灣民眾滿滿的愛與關懷。

縣長徐榛蔚指出，此次地震凸顯出台日間的深厚友誼，自地震以來，許多日本官方、企業與公益團體都紛紛傳達祝福並提供支持，例如知名公眾人物黛薇夫人（Lady Dewi）、參議員森雅子、全國日台議員友好協議會長藤田和秀等，都表達了對花蓮關懷。

企業方面，日本松本清藥妝集團、太平洋工業株式會社、善商集團及合利他命也慷慨捐款或物資；公益團體如日本紅十字會、和平之風及日本各分區扶輪社也積極參與支援或慰問。

此外，兵庫縣立大學、神戶大學、橫濱市立大學等校學者也對花蓮災後重建提供寶貴建議與支持；「花蓮依然美好」，縣府歡迎國內外旅客安排旅程，親身踏上花蓮土地，體驗花蓮美好風景與人情。（編輯：陳仁華）1130812