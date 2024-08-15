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研華結盟聯發科 導入生成式AI服務平台

2024/8/15 09:39
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（中央社記者吳家豪台北15日電）工業電腦廠研華與IC設計大廠聯發科技今天宣布展開策略合作，研華為全球首家全面導入聯發科技生成式人工智慧（AI）服務平台MediaTek DaVinci（聯發科技達哥）的企業，作為提升員工日常工作生產力的重要工具。

研華也將於聯發科技的達哥平台上，舉辦一系列生成式AI創新競賽，範疇涵蓋多個領域，從辦公室應用、品牌行銷、業績分析、人力資源服務、客戶服務到軟體開發等，鼓勵員工運用AI技術解決實際業務問題。

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研華科技資訊處協理林詠傑透過新聞稿說，此次合作導入聯發科技達哥平台，主要希望在組織中培養AI創新思維，也希望藉此大幅提升員工工作效率。

聯發科技達哥生成式AI服務平台今年4月正式推出，基於聯發科技生成式AI服務框架（GAISF）開發，支援多種大語言模型，包含聯發創新基地最新發布的繁體中文大語言模型MediaTek Research BreeXe，可提升繁體中文處理能力。（編輯：郭無患）1130815

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