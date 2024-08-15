鋼市傳統淡季 中鋼調降9月內銷價格

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（中央社記者何秀玲台北15日電）中鋼今天宣布，受極端氣候、金融市場動盪與第3季為鋼市傳統淡季等因素，壓抑用鋼需求，考量國內用鋼產業景氣正值底部調整，9月盤價有8項產品調降價格，每公噸調降約新台幣500元至600元。

中鋼指出，每公噸調降600元的產品包括熱軋鋼板與熱軋鋼捲；每公噸調降500元的包括熱軋鋼捲（軋延料）、冷軋鋼捲、電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）、熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）、熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）、電磁鋼捲（中低規、高規）。

中鋼今天召開9月鋼品盤價會議。中鋼指出，鋼鐵供給方面，中國鋼鐵工業協會統計7月下旬重點鋼廠庫存達1605萬噸，年增10.8%，中國大陸供過於求情勢惡化，轉而大量低價外銷。今年前7月中國鋼材出口累積達6123萬噸，年增21.8%，出口均價年減24.8%，造成全球鋼市承受壓力。

近期各國紛紛啟動貿易救濟措施，包含越南、泰國、土耳其等國陸續對中國大陸熱軋提出反傾銷控訴，中鋼表示，也將順應此情勢，對中國低價傾銷鋼品申請貿易救濟措施，以維護市場秩序，防堵大陸低價鋼材快速向外擴散。

原物料方面，鐵礦砂維持每公噸100美元上下；冶金煤回落至每公噸210至220美元區間，煉鋼成本隨之下滑，但仍處於長期相對高檔水準。

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鋼價行情方面，亞洲行情弱勢震盪，中國大陸指標大型鋼廠包括寶鋼、鞍本9月平板類順勢下調，美國鋼價持續低檔盤整，美國Nucor鋼廠連續2波提漲，熱軋累積漲幅達每公噸44美元，漲價效應尚需時間傳遞至亞洲地區。

鋼鐵需求方面，市場推測美國9月將啟動首次降息，有助釋放受高利率環境抑制的耐久財消費與投資需求，同時國際油價回落，通膨持續降溫。（編輯：張良知）1130815