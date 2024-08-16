本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／索羅門議員：索國政府受制北京意志推一中原則 非常悲哀
首頁 / 產經

晶睿：推邊緣運算AI攝影機 搭配智慧監控系統

2024/8/16 20:11
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北16日電）智慧安防品牌晶睿通訊總經理廖禎祺今天表示，持續掌握人工智慧（AI）、雲端服務趨勢，第2季推出從入門到高階的邊緣運算人工智慧（Edge AI）攝影機，搭配AI智慧監控系統。

晶睿通訊今天舉行線上法人說明會，廖禎祺指出，Edge AI攝影機，搭配AI智慧監控系統，以及便利的智慧安防雲端服務，可快速回應客戶需求，提供智慧影像分析、深度影像查找的智慧安防功能。

晶睿指出，今年上半年營收為新台幣32.63億元，較去年同期減少，主要是代工事業受客戶調整庫存，以及品牌事業在歐美的大型交通專案遞延出貨影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

晶睿通訊表示，看好AI是安防產業下個世代的成長引擎，強化影像品質、壓縮傳輸頻寬、增強影像辨識、快速查找異常、預判安全威脅，透過AI產品及解決方案，布局下一波營運動能。

晶睿表示，全方位AI解決方案成功行銷案例包含丹麥全球最大的Racehall卡丁車賽道、挪威皇室御用的奧斯陸大學附設醫院、澳洲歷史建築網美餐廳Alpha、台達南船橋物流中心等，運用AI解決方案強化客戶安防能力，提升營運效率。（編輯：張良知）1130816

晶睿
晶睿前7月營收年減3成 奇偶上半年每股賺4.87元晶睿6月營收月增7.6% 樂觀看待後續營運
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：