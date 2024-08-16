晶睿：推邊緣運算AI攝影機 搭配智慧監控系統

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（中央社記者潘智義台北16日電）智慧安防品牌晶睿通訊總經理廖禎祺今天表示，持續掌握人工智慧（AI）、雲端服務趨勢，第2季推出從入門到高階的邊緣運算人工智慧（Edge AI）攝影機，搭配AI智慧監控系統。

晶睿通訊今天舉行線上法人說明會，廖禎祺指出，Edge AI攝影機，搭配AI智慧監控系統，以及便利的智慧安防雲端服務，可快速回應客戶需求，提供智慧影像分析、深度影像查找的智慧安防功能。

晶睿指出，今年上半年營收為新台幣32.63億元，較去年同期減少，主要是代工事業受客戶調整庫存，以及品牌事業在歐美的大型交通專案遞延出貨影響。

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晶睿通訊表示，看好AI是安防產業下個世代的成長引擎，強化影像品質、壓縮傳輸頻寬、增強影像辨識、快速查找異常、預判安全威脅，透過AI產品及解決方案，布局下一波營運動能。

晶睿表示，全方位AI解決方案成功行銷案例包含丹麥全球最大的Racehall卡丁車賽道、挪威皇室御用的奧斯陸大學附設醫院、澳洲歷史建築網美餐廳Alpha、台達南船橋物流中心等，運用AI解決方案強化客戶安防能力，提升營運效率。（編輯：張良知）1130816