本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美民主黨新黨綱強化應對中國脅迫 首納對台六項保證
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

美股續彈輝達走強 法人：台股拚站穩季線待放量

2024/8/20 08:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股延續上周反彈氣勢勁揚，AI指標股輝達和超微上漲逾4%，台積電ADR翻紅小漲。法人表示，本週聚焦全球央行年會及美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表談話，台股維持區間整理格局，若要站穩季線，量能需進一步放大。

市場靜待鮑爾談話，美股延續上週反彈走勢，道瓊工業指數上揚236.77點或0.58%，收40896.53點，標準普爾指數上漲54.00點或0.97%，收5608.25點。

科技股為主的那斯達克指數揚升245.05點或1.39%，收17876.77點，費城半導體指數勁揚96.32點或1.86%，收5266.57點。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）漲4.35%，收130美元，超微（AMD）上漲4.52%，收155.28美元，台積電美國存託憑證（ADR）翻紅小漲0.52%，收175.45美元。

台股加權指數19日量縮震盪，終場上漲60.3點，收22409.63點，成交值相對萎縮至新台幣3191.89億元，創農曆龍年以來低量，季線約22435點得而復失。

三大法人19日合計賣超台股99.46億元，其中自營商賣超95.63億元，投信買超30.67億元，外資及陸資賣超34.5億元。其中外資在反向ETF和高股息ETF間換手，連7日買超台積電。

在台指期淨部位，三大法人19日淨空單減少1391口至7880口，其中外資淨空單減少297口至34655口。

本土期貨法人表示，本週聚焦將於美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會，預料美國聯準會主席鮑爾將發表談話，此外本週聯準會也將公布貨幣政策會議紀要。

法人指出，上週美國經濟數據表現穩健，經濟衰退疑慮消退，美國公債殖利率走勢轉向震盪，美股延續反彈格局，預期台股維持區間整理格局，若要重返站穩季線，量能需進一步放大。

台積電德國德勒斯登（Dresden）半導體晶圓廠，將在今天舉行動土典禮，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將出席動土典禮活動，台積電董事長魏哲家將率領高層參與。

市場預期美國聯準會將於9月降息，新台幣19日隨亞幣狂飆升值，收在32.03元、狂升2.58角，改寫逾4個月最高價。（編輯：林家嫻）1130820

#台積電ADR
#美股
#范德賴恩
#超微
#輝達
#鮑爾
#魏哲家
#台股
#美國
#鮑爾
#聯準會
#全球央行年會
鮑爾
市場聚焦全球央行年會鮑爾演說 美股微幅開高投資人聚焦央行首長年會鮑爾演說 亞股漲多跌少
范德賴恩
台積電20日舉行德國廠動土典禮 歐盟執委會主席范德賴恩將出席歐盟「薪事誰人知」 除了高薪還有娛樂費退職金
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
外資換手布局反向和高息ETF 法人：台指期籌碼未偏空
172.30.142.22
更多編輯台推薦新聞：