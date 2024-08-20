美股續彈輝達走強 法人：台股拚站穩季線待放量

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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）美股延續上周反彈氣勢勁揚，AI指標股輝達和超微上漲逾4%，台積電ADR翻紅小漲。法人表示，本週聚焦全球央行年會及美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表談話，台股維持區間整理格局，若要站穩季線，量能需進一步放大。

市場靜待鮑爾談話，美股延續上週反彈走勢，道瓊工業指數上揚236.77點或0.58%，收40896.53點，標準普爾指數上漲54.00點或0.97%，收5608.25點。

科技股為主的那斯達克指數揚升245.05點或1.39%，收17876.77點，費城半導體指數勁揚96.32點或1.86%，收5266.57點。

人工智慧AI晶片大廠輝達（NVIDIA）漲4.35%，收130美元，超微（AMD）上漲4.52%，收155.28美元，台積電美國存託憑證（ADR）翻紅小漲0.52%，收175.45美元。

台股加權指數19日量縮震盪，終場上漲60.3點，收22409.63點，成交值相對萎縮至新台幣3191.89億元，創農曆龍年以來低量，季線約22435點得而復失。

三大法人19日合計賣超台股99.46億元，其中自營商賣超95.63億元，投信買超30.67億元，外資及陸資賣超34.5億元。其中外資在反向ETF和高股息ETF間換手，連7日買超台積電。

在台指期淨部位，三大法人19日淨空單減少1391口至7880口，其中外資淨空單減少297口至34655口。

本土期貨法人表示，本週聚焦將於美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會，預料美國聯準會主席鮑爾將發表談話，此外本週聯準會也將公布貨幣政策會議紀要。

法人指出，上週美國經濟數據表現穩健，經濟衰退疑慮消退，美國公債殖利率走勢轉向震盪，美股延續反彈格局，預期台股維持區間整理格局，若要重返站穩季線，量能需進一步放大。

台積電德國德勒斯登（Dresden）半導體晶圓廠，將在今天舉行動土典禮，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將出席動土典禮活動，台積電董事長魏哲家將率領高層參與。

市場預期美國聯準會將於9月降息，新台幣19日隨亞幣狂飆升值，收在32.03元、狂升2.58角，改寫逾4個月最高價。（編輯：林家嫻）1130820