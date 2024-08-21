美國降息腳步近 債券ETF發行方興未艾

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（中央社記者曾仁凱台北21日電）美國聯準會（Fed）9月降息機率愈來愈高，資金流入債券市場，截至8月16日，整體債券基金已連續34資金淨流入，新發行的債券基金也持續前仆後繼，群益優選非投等債ETF（00953B）今天上市，接著大華投等美債15Y+（00959B）28日也準備掛牌。

美國通膨數據降溫，聯準會9月啟動降息的機率升高；外加全球股市大漲之後，震盪加劇，不少資金流入債市避險。

國內債券ETF市場今天再添新生力軍，由群益投信募集發行的00953B正式掛牌上市，發行價10元。00953B鎖定債息較高的非投資等級債，為平衡分散風險，聚焦成熟國家，並設定單一發行人配置最高1%，單一產業配置最高10%的上限。

00953B加入後，在台灣上市櫃的債券ETF已累積到92檔，對比2017年僅14檔大幅成長。同時間，國內債券ETF受益人數也從3467人大幅成長到最新約181.24萬人。

緊接著外資投信大華銀投信也推出首檔債券ETF大華投等美債15Y+（00959B），已獲得主管機關核准，並於8月14日完成募集，發行價為每單位10元，採月配息並有收益平準金機制，預計28日掛牌上櫃。（編輯：張均懋）1130821