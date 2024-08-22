台股ETF規模2.52兆元再創新高 今年來暴增上兆元

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（中央社記者曾仁凱台北22日電）台股高檔震盪，澆不熄投資人熱情，根據投信統計，台股ETF最新受益人數949萬3962人，已連續25週創新高；截至20日，台股ETF總資產規模衝上新台幣2.52兆元，同樣改寫新紀錄，今年以來規模增加多達1.04兆元。

目前台股ETF累積達到62檔，其中包括元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）和富邦台50（006208）7檔，資產規模超過千億元。

值得注意的是，上述7檔千億元級台股ETF，剛好也是今年台股ETF規模增加的前7名。其中00940為今年新掛牌，最新資產規模1760億元全部列為今年新增；其他如00929和00919，今年以來規模分別增加1572億元和1488億元，新增規模也都突破千億元。

上述7檔ETF今年以來規模共增加7647億元，超過今年台股ETF總規模增加數的7成，凸顯大者恆大趨勢。

其次，台股ETF七千金中，高股息ETF就占了其中5檔，顯示高股息ETF持續受到投資人青睞。（編輯：張均懋）1130822