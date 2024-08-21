中華電：完成全台443家門市碳足跡盤查

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（中央社記者江明晏台北21日電）中華電信今天宣布，完成全台443家直營門市截至今年7月31日的碳足跡盤查報告書，目的為了解門市臨櫃服務歷程的碳排放量，範圍涵蓋用電、冷媒、文具等方面的碳排放量，並擬定相對應的減碳方針，以實現碳足跡減量承諾。

中華電委託BSI英國標準協會進行查證，為業界首家進行全台直營門市碳足跡作業的電信業者，中華電信將獲得ISO 14067聲明書及環境部碳足跡標籤。

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BSI英國標準協會東北亞區總經理浦樹盛表示，查證中華電信全台直營門市碳足跡，涵蓋從客戶踏進門市辦理業務開始，包括用電、冷媒、廣宣及文具等方面的碳排放量進行數據確認，中華電信門市推動無紙化與E化作業，為客戶提供低碳服務。

此外，中華電說明，本查證依據ISO 14067新版標準與環境部產品碳足跡計算指引準則，並採用環境部公告「金融保險及電信業臨櫃服務」產品類別規則進行作業。（編輯：張均懋）1130821