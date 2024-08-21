臺產攜手瑞士再保 推全台首張建築結構安全保單

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（中央社記者羅元駿台北21日電）臺產攜手瑞士再保險推出台灣首張建築物結構安全保障（IDI）保單，透過建商購買保險，以屋主作為被保險人，未來房屋一旦碰到倒塌等結構問題，保險公司認定後將給付理賠，作為屋主的重建費用，臺產盼推廣IDI保險概念，促使建商推出更多優良品質房子。

臺產、瑞士再保、寶舖建設和SGS台灣今天共同舉行建築物結構安全保障保單簽署記者會，為首張經由第三方單位SGS認證的建築結構保障產物保單。

臺產總經理陳昭鋒致詞時指出，本次和3家夥伴合作，推出全台首張IDI，在所有產險商品中，IDI保險是保險期間最長、再保險門檻最高的產品之一。

陳昭鋒介紹，IDI保險承保對象是建商，藉由保險公司與建商共同為購屋者提供保障，今年攜手瑞士再保，和寶舖建設在台北市大安區催生出全台第1張建築物結構安全保障保險保單。

臺產說明，此張保單為在保險期間內若因為建築工程瑕疵，造成結構強度不符合建築法規而有倒塌情形，保險公司將直接賠付屋主建築物補強或重建費用。

至於外界認知的住宅地震基本保險為政策性地震險，以屋主為承保對象，在建築物本體全倒或半倒時，產險公司將理賠建物重建費用上限為150萬元，及臨時住宿費用20萬元。

寶舖建設為第1家響應國內IDI保單的建商，旗下位於台北市大安區建案已承保，董事長劉克健表示，好房子的定義是讓人能健康，同時也讓房子健康，透過SGS驗證單位，做好建築的全生命週期管理，在蓋房子同時並透過金融業的肯定，提升台灣建築價值。

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劉克健透露，該保單保費約新台幣700多萬元，保障期為10年，保額為8.9億元；由於被保險人為住戶，房屋如果轉賣，新屋主將自動成為被保險人，繼續獲得保障，無形中也增加了二手屋的價值。

臺產表示，法國、西班牙、瑞典等自1978年起陸續規定所有新房須強制投保IDI保險，日本自2009年也規定所有新房強制投保IDI保險，否則建設公司須向政府提存一筆品質保證金。（編輯：潘羿菁）1130821