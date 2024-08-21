東台：切入AI伺服器設備製造 看好半導體應用成長

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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）工具機大廠東台今天表示，未來鎖定汽車、航太、醫療、電子半導體等4大領域，大部分人工智慧AI伺服器大廠，有東台集團鑽孔機等設備身影，今年上半年PCB設備首次打進歐洲市場，未來3至5年，看好半導體設備業績占比提升。

東台下午受邀參加券商舉辦AI產業鏈主題式業績發表會，展望未來營運，東台發言人嚴璐表示，集團聚焦汽車、航太、醫療、電子半導體等4大領域。

在車用領域，東台積極布局車用引擎、底盤、煞車系統以及輪鼓生產工具機，在內飾件電子化趨勢下，東台布局關鍵合金零件加工，在區域市場，強化在東南亞布局。

在航太領域，嚴璐表示，東台旗下亞太菁英對今年營運審慎樂觀，預估營收獲利可較2023年成長，持續布局美國、日本、韓國、印度等機構件應用，鎖定日本五軸高階模具一體式車架市場。

在醫療領域，東台開發3D積層製造小型牙科專用機台，鎖定歐洲和美洲市場，看好未來成長動能；此外東台也布局積層製造零組件生產，鎖定牙科、半導體、模具等市場，預估今年第4季數位製造服務中心將啟用。

在電子半導體設備領域，東台說明，大部分人工智慧AI伺服器大廠有東台集團鑽孔機等設備身影，嚴璐表示，東台集團提供智慧製造軟硬體解決方案，

東台指出，過去20年售出近萬台印刷電路板（PCB）設備，切入PCB大廠，AI伺服板也是東台集團重要客戶；此外半導體雷射加工機也打進PCB製程以及後段專業封裝廠（OSAT）製程加工。

東台透露，今年上半年PCB設備主要出貨至泰國，也首次打進歐洲市場，今年上半年PCB設備業績占電子半導體項目業績比重69%，半導體設備占比31%，預估未來3至5年，半導體設備業績占比可超過5成。

在泰國市場，東台表示，東台持續深耕，並規劃在巴真府另設立一個服務據點，因應在中國以外設廠（China+1）趨勢，強化泰國及其他東南亞國家布局。（編輯：楊凱翔）1130821