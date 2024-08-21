華新麗華併購德國鋼鐵業者 公平會點頭通過

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（中央社記者潘姿羽台北21日電）公平會今天委員會議通過華新麗華併購德國鋼鐵業者結合案，認為無顯著限制競爭疑慮，不禁止結合。

華新麗華股份有限公司、義大利商Cogne Acciai Speciali S.p.A（CAS）與德商Mannesmann Stainless Tubes GmbH（標的公司）結合案，是由華新麗華公司擬透過子公司CAS，間接持有標的公司超過1/3以上股權，且控制標的公司的業務經營及人事任免，因達到申報門檻，依法須提出結合申報。

公平會指出，華新麗華公司與標的公司均產銷「不銹鋼無縫鋼管」、「鎳合金鋼管」等產品，在上述市場具有水平競爭關係；而CAS所生產的「不銹鋼鋼胚」、「鎳合金鋼胚」為標的公司製造「不銹鋼無縫鋼管」、「鎳合金鋼管」的原料，具有垂直供應關係。

公平會認為，標的公司主要經營歐洲市場，此結合對台灣「不銹鋼鋼胚/無縫鋼管」及「鎳合金鋼胚/鋼管」等市場結構均無影響，不致於產生限制競爭效果。

公平會進一步指出，標的公司在台灣並無生產的工廠或營業據點，結合案未改變台灣相關市場結構，參與結合事業仍須面臨國內、外業者競爭壓力，應不致於有顯著限制競爭疑慮，因此不禁止結合。（編輯：翟思嘉）1130821