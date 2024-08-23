提供台積電無塵衣清潔服務 路得潔淨砸2.5億擴增產線

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（中央社記者劉千綾台北23日電）投資台灣事務所今天再添3家企業擴大投資，其中路得潔淨科技從一般洗衣轉型為清洗與製造無塵衣鞋，目前為服務台積電最大的洗衣工廠，規劃投資新台幣2.5億在新竹擴增產線。

為因應客戶需求擬擴大未來產能，路得潔淨科技規劃投資2.5億元，在新竹縣湖口鄉擴增產線，透過整合智慧化系統與設備，讓生產排程可視化，以增加產量與作業效率，預估可新增50名就業機會。

投資台灣事務所表示，路得潔淨科技30年前由傳統洗衣店起家，由於看好台灣高科技產業發展，將業務從一般洗衣轉型為清洗與製造無塵衣鞋，逐步成為全台最大的無塵衣清洗工廠，同時也是服務台積電最大的洗衣工廠。

其他業者方面，投資台灣事務所表示，沛波鋼鐵繼民國110年、112年申請中小方案投資建廠之後，這次第三度加碼投資台灣，規劃投資約4億元，於台南永康產業園區興建智能化鋼筋加工廠，將採購自動化設備與運用數位化管理技術，有效提高生產效益。

此外，某家位於台中專門製造顯示器產品，以及提供系統整合的顯示器解決方案的光電大廠，其產品主要應用於工業控制領域範疇，並涵蓋醫療、家電、車載、網通等產業。

投資台灣事務所表示，該公司為進一步強化競爭力，規劃於台中市投資建立營運總部暨研發技術中心與擴增產線，將導入智能化作業系統與自動化設備進行研發升級，並透過AI技術輔助產品檢測，優化生產效率與品質。

根據經濟部統計，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1528家企業，超過2兆3424億元投資，預估創造15萬3752個就業機會。（編輯：楊蘭軒）1130823