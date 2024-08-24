離岸風電白花9000億元？經部重申：完全錯誤計算

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（中央社記者羅元駿台北24日電）針對媒體報導發展離岸風電白花新台幣9000億元，經濟部能源署今天重申，這是錯誤計算，台灣再生能源躉購費率審定會由經濟、會計、工程等相關專家學者參與組成，台灣先躉購後競標符合國際經驗與做法，並與國產化無關。

有媒體報導，在離岸風電的第一、二階段，台電每度平均花新台幣5.7元收購電力，20年合計花新台幣2兆元，扣除平均購電成本後，多花9000億元。

經濟部能源署今天發布新聞稿說明，再生能源躉購費率審定會由經濟、會計、工程等相關專家學者參與組成，審定原則採納具公信力的資料及數據，如期初設置成本、運維成本等相關成本資料，並無產業推動相關參考。

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能源署重申，先躉購再轉入競價制度亦是國外離岸風電成熟國家做法，勿再以從未實際買到的1度2.5元，去錯誤計算所謂的9000億元價差等相關資訊誤導。另外，時任政務次長曾文生也曾經說明遴選和競價的價差不能和國產化劃上等號，外界的批評顯然扭曲事實。

能源署強調，台灣推動離岸風電發展是參考英國、德國等歐洲成功發展離岸風電國家做法，初期由躉購等獎勵制度，提供開發業者合理的長期誘因，等市場成熟且具經濟規模後推動競標制度，提供在地大型製造業者合理的綠電，而台灣推動離岸風電模式與國際做法相同。（編輯：張若瑤）1130824