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推動健康台灣 國科會提3大策略、導入AI優化研發流程

2024/8/26 21:46（8/26 22:02 更新）
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2024行政院生技產業策略諮議委員會議26日在台北舉行，行政院長卓榮泰（前左3）、國科會主委吳誠文（前左2）、總統府資政沈榮津（前右3）、行政院秘書長龔明鑫（前右2）與廣達董事長林百里（前右1）等出席並合影。中央社記者翁睿坤攝 113年8月26日
2024行政院生技產業策略諮議委員會議26日在台北舉行，行政院長卓榮泰（前左3）、國科會主委吳誠文（前左2）、總統府資政沈榮津（前右3）、行政院秘書長龔明鑫（前右2）與廣達董事長林百里（前右1）等出席並合影。中央社記者翁睿坤攝 113年8月26日
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（中央社記者張璦台北26日電）推動健康台灣，國科會今天表示，將跨部會合作優化高齡生活，並讓健康福祉產業營業額在2025年突破新台幣3000億元；同時，提出加速新藥開發等3大政策方向，導入AI模擬優化研發流程，輔助藥物、受試者篩選，降低研發時間與成本。

2024年行政院生技產業策略諮議委員會議（Bio Taiwan Committee）今天開幕，BTC會議召集人、行政院政委暨國科會主委吳誠文致詞時表示，台灣在高科技產業與醫療水準上擁有國際級的表現，應借助高科技實力與醫療體系能量，結合科技和生醫兩大產業領域，導入政府資源在應用端推動整合。

吳誠文指出，未來將善用AI、半導體、雲端系統等技術，不僅要將醫療服務從醫療院所擴散到家家戶戶，實現Hospital at Home的理念，也將結合家戶需求拓展市場，持續推動生醫產業跨域創新，打造台灣發展優勢能量，在增進國人健康福祉的同時，帶動整體產業發展，建構未來的健康台灣，帶領台灣成為世界領先國家。

在推動策略上，國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融指出，包含晶創台灣計畫、次世代數位醫療平台、高齡科技產業行動計畫；由產學研合作進行臨床疾病、基因、動植物疾病、農業育種等多重檢測晶片整合開發，建立新世代基因定序、植入式醫電產品、人機介面產品等研發到試量產成功模式，協助產業突破應用困境，並導入場域，進行擴散驗證與應用推廣。

呂佩融進一步表示，目標透過跨部會合作，擴大數位賦能、優化高齡生活，讓健康福祉產業營業額在2025年突破3000億元，並提出3大政策方向，即建置基盤能量、升級醫療科技、加速新藥開發。

呂佩融指出，在建置基盤能量方面，會將晶片擴散至百工百業，加速產業升級，解決人力需求；同時，統一醫療資訊系統規格，接軌國際交換標準，奠基醫療科技。

至於升級醫療科技，他表示，將開發創新醫材，推動在宅醫療科技，減輕醫療院所負擔，建置健康數據服務端，輔助醫療決策，推動個人化精準醫療。

針對加速新藥開發，呂佩融表示，將導入AI模擬優化研發流程，輔助藥物、受試者篩選，降低研發時間與成本，加速轉譯落地，推動全齡健康。（編輯：楊蘭軒）1130826

影片來源：國科會科技辦公室
2024行政院生技產業策略諮議委員會議開幕式26日上午在台北舉行，國科會主委吳誠文（圖）出席致詞。中央社記者翁睿坤攝 113年8月26日
2024行政院生技產業策略諮議委員會議開幕式26日上午在台北舉行，國科會主委吳誠文（圖）出席致詞。中央社記者翁睿坤攝 113年8月26日
#台灣
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