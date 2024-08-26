打造健康台灣 楊泮池：醫療保健投資有助經濟成長

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（中央社記者何秀玲台北26日電）行政院生技產業策略諮議委員會（BTC）委員楊泮池今天對「健康台灣」提出策略建議指出，醫療保健投資有助於經濟成長，應公私協力減少高齡者被長照的需求，並結合人工智慧（AI）和高齡科技（AgeTech）來發展高齡生醫產業。

行政院BTC今天登場，議題三「健康台灣」邀請BTC委員、中央研究院院士楊泮池以「健康台灣之挑戰與策略」為題演講。

楊泮池表示，醫療保健投資有助於經濟成長，以世界衛生組織（WHO）資料看，健康資本價值為其他資本價值總和的2倍以上，2021年全球醫療保健支出持續增長達到9.8兆美元，占全球GDP 10.3%，高收入國家人均醫療支出約4000美元；台灣相較占GDP為6.6%，人均醫療支出2119美元，台灣有提升空間。

他指出，台灣高齡健康科技時代已經來臨，市場涵蓋範圍包括遠距照顧、陪伴溝通科技、數位保險、財務規劃、高齡生活的居家產品與服務等，至於高齡健康科技研發概況方面，則囊括AI、大數據、智慧醫療、健康科技和遠距健康服務等。

楊泮池說，今年舉辦的高齡健康產業博覽會，涵蓋範圍有健康生活和智慧生活，但最重要的是要有商業模式，否則相關產業的企業難以賺錢。

他表示，許多科技公司都運用AI結合高齡科技產品，像仁寶電腦就推出慢性病及糖尿病遠距照護系統，以AI食物辨識進行即時飲食營養分析；宏碁則推出黃斑部病變的人工智慧輔助篩檢系統等。

對於健康台灣的策略建議，楊泮池說，應著重於精準預防、篩檢及早期診斷以維持全齡健康，且縮短「不健康餘命」比增加平均餘命更為重要。（編輯：楊凱翔）1130826