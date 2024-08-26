生技業拚台灣製造 BTC委員周慧泉：新藥開發為重點

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（中央社記者何秀玲台北26日電）生技產業策略諮議委員會議（BTC）今天登場，全心醫藥生技總裁兼執行長周慧泉向生技產業提出3大建議，包括以新藥開發為重點的「台灣製造」、台灣轉譯研究應成新藥開發關鍵優勢、運用人工智慧（AI）於藥物開發等。

此外，議題一綜合座談邀請教育部政務次長葉丙成擔任與談人，他表示，台灣現今欠缺AI跨領域人才，今年9月將成立「台灣AI大學聯盟」，有台大、成大等25所大學推動AI相關學程，希望培養出更多AI人才，讓產業及生醫產業所用。

行政院2024生技產業策略諮議委員會議（BTC）今天登場，議題一「智慧創新」邀請BTC委員、全心醫藥生技總裁兼執行長周慧泉，以「開發『台灣製造』的生技產業」為題演講。

周慧泉說，新藥開發是生技產業成功的核心，有人認為開發新藥是大藥廠的事情，「但實際上，大部分大藥廠沒一家是靠自己的研發部門來帶動新藥開發，仔細看前10大最好的藥，都是大藥廠從小藥廠或小生技公司買來的。」

她指出，若台灣能打造成為大家需要有新藥時，就會想合作的地方，就會是台灣強項，因此應開展出「台灣創造（Created In Taiwan，CIT）」路線，才能造福民眾並打國際盃。

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周慧泉認為，CIT重點是專注於創造新藥，讓台灣成為世界轉譯研究中心，目標是把研發藥物進入臨床2期或以上，而從學界要轉譯至業界，到建造出台灣大製藥公司，初期可先累積B2B（企業對企業）的經驗，建立能力後再打造B2C（企業對客戶）的品牌。

她提到，轉譯研究焦點是開發生物製劑以及細胞與基因療法，再來是利用AI加速新藥開發，並連結醫療健康和臨床大數據，促進精準醫療與藥物發展。（編輯：楊蘭軒）1130826