本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

AI診斷工具擬納健保 年底完成效益評估

2024/8/26 18:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北26日電）數位醫療是促成健康台灣關鍵之一，健保署長石崇良表示，健保去年起給付人工智慧（AI）輔助，AI診斷工具正在評估效益，討論納入健保暫時性支付可行性，預計今年底完成評估。

石崇良今天出席行政院生技產業策略諮議委員會議，針對「健康台灣」議題介紹推動全人健康照護策略，他說，健保署去年首次給付AI輔助工具，主要用於手術麻醉高風險病人，維持血壓穩定，減少術後併發症風險。

隨著數位醫療時代來臨，石崇良說，AI診斷工具納入健保是下一步，如輔助判讀電腦斷層造影顱內出血等，正在進行成本效益評估，以利作為未來數位醫療給付參考，預計底完成相關評估，「也許就會進入給付。」

另外，醫療科技進步，新療法產品不斷問世，納入健保給付前，自費市場核准程序繁瑣，過去自費醫療器材待審查，須由各醫療機構遞件當地衛生局，各縣市衛生單位各別審查。健保署研擬建立自費醫療收費平台，優化為單一平台、單一窗口。

石崇良表示，未來由健保署提供統一格式文件，待審查自費醫療器材文件皆由健保署協助收集，全台22縣市聯合審查機制，加速核定程序，新興醫療產品只要有任一縣市核准，其他縣市可參考，無須重新走程序，預計今年下半年開始試辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鼓勵國產新藥生產，避免缺藥問題不斷發生，健保署提出多項誘因，包含使用國內生產原料製造的藥品、安全性臨床試驗獲國際學術期刊發表，且刊載於仿單的國內製造藥品，或向中央衛生主管機關為P4專利聲明，且獲准核發藥證的學名藥，未來價格將加算10%。

石崇良說，針對衛福部食藥署公告必要藥品，同分組內有國內製造藥品，未超過3項者，屬於稀缺藥證，健保將保障藥價，當年度藥品費用支出目標制（DET）不調整。「藥物給付項目及支付標準」、「藥品價格調整作業辦法」預計將於今年底前完成修正。（編輯：李亨山）1130826

#台灣
#健保
#健保署長
#衛生局
#衛福部食藥署
#石崇良
#行政院
石崇良
遠距醫療擴大適用範圍 衛福部研議納入心理諮商偏鄉全人整合照護擴點 114年1月上路6萬人受惠
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.31
更多編輯台推薦新聞：