卓榮泰：產業發展不侷限高科技 盼科技創新全民共享

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（中央社記者吳家豪台北27日電）行政院長卓榮泰今天表示，針對產業發展，政府已提出大台灣投資計畫和人才躍升方案，政府的工作不會只侷限在高科技產業，也會照顧中小微企業，希望科技創新能夠全民共享，讓創新能夠普惠大眾。

2024台灣創投年會今天在台北舉行，卓榮泰致詞表示，總統賴清德就任時，指派成立行動創新AI內閣，今天剛好是100天，不少朋友問他這100天過得如何，「我真的覺得很慢」，這100天來走過很多地方、開很多次會、做了很多決定，也面臨很多挑戰，也因為這100天，讓政府能夠蓄積能量繼續往前走。

卓榮泰說，未來台灣在很多產業，都需要蓄積更多人才、資金、技術，因此賴總統一再希望經濟發展委員會能夠整理所有問題。他特別感謝今天出席年會的宏碁集團創辦人施振榮，擔任經濟發展委員會顧問的共同召集人，多次拋下手上的重要工作，到行政院小小的會議室開會。

卓榮泰指出，今天獲得創投之星獎項的公司，來自各方面產業，這代表台灣在發展產業時有多項選擇，因此政府在第一期的經濟發展委員會當中，提出大投資台灣計畫以及人才躍升方案，不論在資金取得、人才訓練及投資標的，都有初步的開始。

卓榮泰表示，行政院將成立一個跨部會平台，把適合未來國家戰略目標的產業放在這個平台上，吸引國內外資金投資，讓投資人能得到長期、合理、穩定的利益，讓台灣得到產業發展選擇，同時幫助台灣產業走向世界。

針對人才躍升計畫，他表示，政府不僅要引進國外優秀青年與人才到台灣就學就業，也會把台灣優秀下一代送到國外學習先進科技，回台後服務產業。這種內外人才的交流，是台灣走向國際很重要的力量。

卓榮泰強調，政府的工作不會只侷限在高科技產業，也會照顧中小微企業，希望科技創新能夠全民共享，讓創新能夠普惠大眾。明年中央政府特別編列100多億元預算，對中小微企業進行多元振興實質，給予更多協助與輔導。

為了支持創新，卓榮泰表示，政府已提出具體計畫，預計於5年內創造2萬個新創就業機會、每年達1500億元的新創投資金額，讓台灣在10年內成為創新解決方案的淨輸出國。

他說，政府的腳步要跟社會緊緊連結在一起，只有在政府與民間公私部門合力的情況下，台灣才能夠在地緣政治的威脅中、在世界產業鏈重組的過程中、在迎向AI科技浪潮時，繼續站穩穩定的領先地位。（編輯：潘羿菁）1130827