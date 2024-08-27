友達將台南台中2廠售予美光 估處分利益逾47億元

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（中央社記者潘智義台北27日電）面板廠友達光電今天宣布將位於台南、台中各一個廠區售予台灣美光記憶體公司，預計處分利益分別為新台幣41.74億元、5.44億元，合計逾47億元。

友達指出，與美光在此次交易後，開啟雙方未來更多面向的合作機會。面對長遠經營布局，將持續採取穩健且靈活的策略，透過雙軸轉型，成為以顯示技術為核心的解決方案供應商，達成整體營運效益。

友達表示，積極整合集團資源，優化廠房空間利用，邁向輕資產的製造生產模式；基於彈性規劃的營運策略，於2023年陸續關閉台南廠產線，將產能規劃調度集中至其他產線，並決議處分相關資產，以充實營運資金，加速擴充3大營運支柱「Mobility Solution智慧移動」、「Vertical Solution垂直場域」及「Display顯示科技」核心發展。

友達重訊指出，將售予台灣美光記憶體位於台南市安南區科工段土地與建物。土地面積約8萬7379.04平方公尺，折合約2萬6432.16坪；建物面積約14萬6033.28平方公尺，折合約4萬4175.07坪；交易總金額74億元，預計處分利益為41.74億元。

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另外，友達還將售予台灣美光記憶體公司位於台中市后里區中科北段27號建物、停車場、室外雨水貯集滯洪設施、設施及動產；標的物總面積約3萬2500平方公尺，折合約9831.25坪，交易總金額7億元，預計處分利益5.44億元。

針對友達宣布出售台南、台中廠房一事，集邦科技表示，這與群創日前賣出南科5.5代廠房的狀況類似，即是把閒置資產轉化成業外收入，此舉對友達今年整體的財務表現應會有明顯挹注。（編輯：楊蘭軒）1130827