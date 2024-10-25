科技權值股撐盤 台股上漲155點中止連3黑
2024/10/25 13:43（10/25 14:28 更新）
（中央社記者曾仁凱台北25日電）科技權值股穩軍心，台股今天終場上漲155.93點，收在22348.45點，中止連3黑，成功收復10日均線約23277點；成交值新台幣3004.72億元。
3大權值股今天全場力挺在平盤之上，成為台股撐盤要角。台積電終場上漲5元或0.47%，收在1065元；鴻海上漲4.5元或2.13%，收在全天最高價216元；聯發科大漲45元或3.54%，收在1315元。
特斯拉（Tesla）公布上季財報與營運展望優於華爾街預期，24日股價勁揚超過2成，激勵國內特斯拉概念股，同致攻上漲停板90.2元。（編輯：楊凱翔）1131025
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