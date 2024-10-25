台股上漲155點站回10日線 週線終結連2紅

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（中央社記者曾仁凱台北25日電）科技權值股穩軍心，台股今天終場上漲155.93點，收在22348.45點，中止連3黑，成功收復10日均線約23277點，成交值新台幣3004.72億元。台股本週下跌138.82點，週線翻黑終結連2紅。

3大權值股今天全場力挺平盤之上，成為台股撐盤要角。台積電終場上漲5元或0.47%，收在1065元；鴻海上漲4.5元或2.13%，收在全日最高價216元；聯發科大漲45元或3.54%，收在1315元。

特斯拉（Tesla）公布上季財報與營運展望優於華爾街預期，24日股價勁揚超過2成。同致、聯嘉、華孚等特斯拉概念股今天都攻上漲停板。

此外，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布將全力衝刺AI量能，訓練自駕車系統，國內緯創間接供貨AI伺服器主機板等，引發市場利多聯想。緯創今天收在115元，大漲5.5元或5.02%，漲幅超過半根停板。

國泰證期顧問部經理蔡明翰分析，當前股市存在2大不確定性，一是美國總統大選，雙方民調差距在誤差範圍內，不確定性因素拉高，投資人陷入觀望。

另外，下週進入科技股的超級財報週，包括蘋果、微軟、Google、Meta、Amazon等美國科技七巨頭成員，都準備於下週公布財報，可能造成短線股市動盪加大。（編輯：楊蘭軒）1131025