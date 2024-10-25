受存貨跌價損失影響 中鋼9月轉盈為虧
2024/10/25 16:59
（中央社記者何秀玲台北25日電）中鋼今天公告9月自結獲利，稅前淨損新台幣6.74億元，較去年同期稅前淨利5.13億元轉盈為虧。中鋼主管表示，因第4季盤價將售價往下調整，因此產生存貨跌價損失；不過第4季為鋼市傳統旺季，有助鋼價上揚。
中鋼今年前3季累計稅前淨利36.41億元，年增98%。中鋼表示，今年前3季鋼鐵業銷售數量雖減少，但營建工程毛利增加，使營收與營業利益微幅減少；另外，礦業投資獲配股利，帶動業外收入增加。
中鋼表示，美國聯準會啟動降息循環，非農就業數據顯示勞動力市場穩健，美國經濟具韌性；而中國大陸大力推動降準降息，以及房貸優惠措施與設備更新、汽車家電舊換新等「兩新」政策，推升原物料行情向上。
另外，中美兩大主要經濟體同步貨幣寬鬆，經濟合作暨發展組織（OECD）預估今明兩年全球GDP成長率可達3.2%。
台灣方面，民間投資增溫、消費動能延續，最新台灣9月外銷訂單537.9億美元連七紅，顯示終端需求緩步回溫，加上國內汽車用鋼需求續處相對高檔，第4季為鋼鐵業傳統旺季，有助支持鋼價上揚。（編輯：張良知）1131025
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