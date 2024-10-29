精測第3季獲利超越上半年 第4季營運看增

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）測試介面廠中華精測今天下午公布第3季稅後獲利新台幣1.07億元，是7季以來高點，也超越上半年，單季每股稅後純益3.25元，累計前3季稅後每股盈餘5.72元。

展望今年營運，精測指出，因應高效能運算（HPC）及車用等高階客戶測試介面轉單效益，今年可符合預期，交出一季比一季成長的營運成果。

精測指出，第3季受惠人工智慧（AI）製造帶來復甦旺季效益，帶動第3季獲利大幅成長，季增59%，年增879%，單季獲利賺贏上半年累計的8098萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

精測分析，第3季受惠全球多家半導體客戶在智慧型手機次世代應用處理器（AP）、高效能運算（HPC）等測試介面需求增溫，接單暢旺；此外AI製造提升產能利用率，帶動獲利表現。

精測第3季合併營收9.17億元，也是7季來高點，季增27%、年增32.4%，單季毛利率53%，為9季以來高峰。精測前3季合併營收23.15億元，年增9.6%，前3季毛利率52.19%，年增4.5個百分點，前3季累計稅後獲利1.87億元，大幅年增11.4倍。（編輯：張均懋）1131029