智原先進封裝專案第4季量產 支撐季營收持平

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（中央社記者張建中台北29日電）智原先進封裝專案開始量產貢獻營收，可望帶動第4季量產營收季增10%，不過矽智財（IP）和客戶委託設計（NRE）業績可能下滑，整體第4季營收將持平表現。

智原今天舉行線上法人說明會，公布第3季營運結果。智原第3季在IP、NRE和量產3大業務同步成長帶動下，季營收攀升至新台幣28.8億元，季增8.9%。

智原第3季IP和NRE營收分別為4.46億和6.5億元，同創單季新高；隨著特殊應用晶片（ASIC）業務回升，微控器（MCU）需求也維持高檔，量產營收17.9億元回歸成長軌跡。

受產品組合變化影響，智原第3季毛利率滑落至46.4%，較第2季下滑0.7個百分點，歸屬母公司淨利2.64億元，季增1.2%，每股純益1.01元；累計前3季每股純益3.14元。

展望未來，智原表示，先進封裝專案開始進入量產階段貢獻營收，第4季量產營收可望季增10%；IP和NRE業績恐將減少，整體第4季營收將持平表現，毛利率將下滑。（編輯：張均懋）1131029