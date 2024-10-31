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研華：接單逐季向上 第4季營收獲利看升

2024/10/31 18:36
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（中央社記者張建中台北31日電）工業物聯網廠研華今天表示，今年來接單保持逐季回溫向上趨勢，預期第4季營收與獲利可望維持上揚態勢。

研華今天公布第3季財報，季營收新台幣149.5億元，較去年同期持平，毛利率41.3%，稅後淨利22.58億元，年減13%，每股純益2.61元。

研華累計前3季營收434.73億元，較去年同期衰退12%，毛利率40.6%，稅後淨利63.64億元，年減26%，每股純益7.39元。

研華指出，今年來台灣市場業績較去年同期成長18%，主要受惠半導體設備、博弈及機械自動化專案帶動。北美、歐洲及北亞市場較去年同期減少雙位數百分比，中國及新興市場衰退個位數百分比。

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至於各事業群表現，研華表示，工業物聯網事業群業績較去年同期減少個位數百分比，其餘事業群均較去年同期減少雙位數百分比。

研華指出，第3季接單出貨比值為1.07，接單狀況保持逐季回溫向上趨勢，北美、歐洲和中國動能皆轉強且符合預期，預期第4季營收和獲利可望維持揚升態勢，短期將持續優化營運效率及全球市場布局，並加大投入邊緣AI解決方案及經營夥伴生態圈。（編輯：張均懋）1131031

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