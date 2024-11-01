立積：明年WiFi 7業績逐季攀升 毛利率拚守30%至35%

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（中央社記者張建中新竹1日電）射頻（RF）晶片廠立積今天表示，WiFi無線網路規格推進有加速情況，預期明年WiFi 7業績可望逐季攀升，雖然價格可能下降，拉近與WiFi 6的差距，不過毛利率將力求維持在30%至35%水準。

立積下午舉行線上法人說明會，業務行銷處副總經理黃智杰說，WiFi無線網路802.11b規格推進至802.11g，約花費10年，再推進至802.11n規格約8年時間，規格推進有加速情況。

黃智杰表示，明年WiFi 7市場規模可望較今年增長3倍，預期立積明年WiFi 7產品營收可望逐季成長。隨著數量放大，WiFi 7產品價格將趨近於WiFi 6。

立積第3季營收新台幣9.09億元，季減10%，因消費類產品急單多，影響毛利率滑落至32%，較第2季下滑4個百分點，本業營運虧損，稅後淨損1747元，每股虧損0.19元；立積累計前3季稅後淨利8622萬元，每股純益0.95元。

黃智杰說，第4季有些客戶需求增加，以消費類產品居多，網通及運營商客戶因今年訂單已大致完成交貨，訂單能見度不高，毛利率力求維持在30%至35%水準。

展望明年，黃智杰表示，台灣網通廠客戶多數看好2025年可望比今年好；至於中國市場，有大者恆大的發展趨勢，預期小廠營運壓力恐將增大。（編輯：林淑媛）1131101