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證交所攜櫃買成立「資本市場服務團」壯大資本市場

2024/11/1 18:30
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（中央社記者何秀玲台北1日電）證交所今天宣布，為配合金管會政策，協助推動打造具台灣特色的亞洲資產管理中心，將與櫃買中心共同成立「資本市場服務團」，透過深化市場服務，壯大台灣資本市場，有助於引導更多優質企業及資金投入資本市場。

證交所表示，「資本市場服務團」下設「共同推動發行公司進入資本市場小組」、「推動永續發展債券小組」及「引導大眾資金投入國內公共建設推動小組」共3個小組，推動相關工作。

其中，「共同推動發行公司進入資本市場小組」，是推動國內外優質企業在台上市櫃為目標，證交所與櫃買中心合作建立共同推動平台，透過與政府單位、新創生態圈及中介機構等合作的多元管道，主動尋找潛在案源。

證交所表示，未來與櫃買中心將共同深化與公部門的資源鏈結，擴大與地方政府之新創推廣單位、公協會及創投業者合作，提供多面向的推動服務，並根據執行成效滾動式調整作業模式，發揮協助企業邁入資本市場的綜效。

證交所也表示，為提升資本市場國際競爭力及壯大資本市場規模，創新板規劃於明年初全面取消合格投資人限制，實施時間將另行公告，擴大投資人參與基礎，並開放信用、借券及盤中（後）零股交易等多元工具。

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「推動永續發展債券小組」方面，櫃買中心以「協助企業永續轉型、達成國家淨零目標」為願景，規劃透過擴大永續發展債券市場商品範疇、協助發行人發行永續發展債券、推動以綠建築擴大綠色債券發行規模，以及協助政府機關（包含行政法人）發行永續發展債券等項措施，持續支持政府及企業的永續競爭力，為債券市場注入成長的新動能。

此外，證交所與櫃買中心已規劃邀集律師、會計師、投信投顧公會及業者代表等成立「引導大眾資金投入國內公共建設推動小組」，將視投信投顧法立法進度，適時納入REITs相關議題。（編輯：翟思嘉）1131101

#金管會
#證交所
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