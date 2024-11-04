本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
古林睿煬拚旅外 從被笑「玻璃」進化中職年度MVP成長路
首頁 / 產經

日本股市11/5起延長交易時間 時隔70年首見

2024/11/4 21:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京4日專電）日本東京證券交易所將從5日起，將股票交易時間延長30分鐘，總計5.5小時，至下午3時30分（台灣時間下午2時30分）結束，這是東京證券交易所自1954年以來，時隔70年再次延長交易結束時間，是否有助於股市活絡化是焦點。

日本放送協會（NHK）報導，東京證券交易所的股市等交易，原本是從上午9時起至11時30分，從11時30分起午休一個小時後，午盤從午間12時30分至下午3時為止，但明天起，交易結束時間延長至下午3時30分。

促成東京證券交易所延長交易時間的契機是2020年發生大規模系統當機，導致終日交易停止後，東京證券交易所檢討，認為為了提升投資人的便利性，以及萬一發生當機，機器修復後投資人也能有進場交易的機會，因此決定延長交易時間。

此外，為提高收盤價形成的透明度，東京證券交易所將引進「收盤競價」（closing auction）新制度。在交易結束前的5分鐘內，僅接受用於確定收盤價的買賣訂單。在此期間，投資人可以按指定價格提交買賣訂單，但不實際成交，股價也不會變動。根據訂單情況，收盤價將在下午3時30分確定。

東京證券交易所期待吸引更多投資人促使股市活絡化，過去2000年、2010年、2014年共3度討論交易結束時間延長議題，但都未能實現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

這主要是因為證券公司、投資信託運用公司在股市交易結束後，還要進行成交資料的彙整、以各股收盤價為主計算出投資信託基準價格等作業，若股市交易結束時間延長，作業時間也將延長，導致人工費等成本增加，因此遭到證券公司等各界反對。

但是，就在東京證券交易所於2020年10月發生大規模系統當機，一整天都無法交易後，業界又開始討論交易結束時間延長一事。（編輯：張芷瑄）1131104

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：