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工研院攜手聚賢研發 開拓農業伴生創電新模式

2024/11/6 11:49
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（中央社記者張建中台北6日電）工研院今天宣布，與廠務系統整合服務商聚賢研發合作，在台南沙崙綠能示範場域打造太陽能模組溫室，期望透過研究與驗證，找出農場自行供電的可能性，探索打造全新綠電經濟模式。

工研院中分院副執行長李士畦透過新聞稿表示，工研院與聚賢研發合作打造農業伴生創電沙盒驗證場域，是參考德國成功經驗。第1階段以溫室進行啤酒花的生產試驗，進行生產為主、創電為輔的商業模式可行性評估。

李士畦說，驗證場域下階段將導入鈣鈦礦新型太陽能發電技術，透過其高效率、低成本特性，優化自供電溫室、農場的商業模式，提升科技農業競爭力，並希望能成為農業淨零轉型的範本。

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他表示，德國啤酒花農場與太陽能業者合作，運用光電板為需要涼爽生長環境的啤酒花遮陽，同時啤酒花亦可依靠光電板支架攀藤生長，形成新型態的農電共生模式，發電量可以同時供應農場及附近住戶用電。

李士畦說，以高經濟作物搭配育苗碳匯計算方法的驗證過程，擁有科學化數據是支持農業綠色生產量化效益的最好展現方式，可以提供農民未來在選擇作物、溫室管理系統方面，擁有實質的科學數據來協助應用判斷。（編輯：張良知）1131106

#太陽能
#工研院
#德國
李士畦
工研院開發智慧農工技術 助農業加速轉型
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