經貿辦：台英ETP續談判 盼助業者掌握綠色商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北6日電）台灣與英國去年簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），近日在台灣舉行實體會議。行政院經貿談判辦公室指出，雙方討論重點包含鼓勵企業重視環境、永續等議題，以及協助業者掌握綠色貿易的趨勢及商機，但尚未有具體共識。

台灣與英國去年簽署「提升貿易夥伴關係協議」（ETP），為台灣首次與歐洲國家建立進一步經貿關係的框架基礎，雙方就數位貿易、投資、再生能源與淨零碳排3議題，展開第一階段談判，去年底曾在倫敦舉行個別領域諮商會議，並於力拚減少中小企業使用數位貿易障礙等議題上達成共識。

台英ETP今年接續談判，英國官員4日起來台，接連3天在台灣舉行實體會議，會議尚未結束，經貿辦並未透露雙方談判官員層級，「只強調是技術階層交換意見」。

經貿辦對中央社記者表示，台英是接續去年11月簽署ETP架構協議，正就數位貿易、投資、再生能源與淨零排放等3項領域進行討論，討論目的有三，一、為雙方業者打造公平及具包容性的投資環境及數位市場，鼓勵雙方企業重視環境、永續、企業社會責任等議題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

二、是為共同促進中小企業、婦女與社會弱勢族群能運用數位工具，強化競爭優勢，參與國外市場拓銷；三、雙方盼協助業者掌握綠色貿易的趨勢及商機，推動潔淨能源轉型及發展綠色產業，因此將透過貿易推動去碳化及潔淨能源轉型，達成雙方因應氣候變遷、淨零排放及確保能源安全的目標。

經貿辦官員對中央社記者說，事實上首次會議後，雙邊就數次透過視訊會議交換意見，針對議題釐清，此次在台灣啟動實體會議目前尚未有具體共識，後續將持續討論。（編輯：張均懋）1131106