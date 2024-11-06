智冠前3季每股盈餘6.33元 橘子每股賺12.99元

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（中央社記者吳家豪台北6日電）遊戲通路廠智冠今天公布前3季財報，歸屬母公司稅後淨利新台幣9.25億元、年增38%，每股盈餘6.33元。遊戲營運商橘子前3季歸屬母公司稅後淨利22.8億元、年增2.87倍，每股盈餘12.99元。

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智冠發布新聞稿說明，第3季合併營收約18.18億元，季增10%，年增26%，每股盈餘1.85元，主要受惠於暑假期間的遊戲通路經銷及廣宣行銷需求上升，帶動營收表現。此外，數位廣告與金融科技兩大事業群業務也穩步提升。

橘子集團表示，第3季受惠於暑期遊戲改版熱度攀升及新遊戲上線，提升玩家熱度與營收動能，營收達32.4億元，季增34%，年增21%；因第2季認列樂點子公司處分利益，並自第3季起轉認列關聯企業轉投資利益，歸屬母公司稅後淨利約3.3億元，季減79%，年增78%，每股盈餘1.89元。（編輯：翟思嘉）1131106