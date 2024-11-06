川普重回白宮 國泰林啟超：關稅、移民成Fed關注焦點

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（中央社記者羅元駿台北6日電）美國大選結果大致底定，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）已跨越270張當選門檻，即將重返白宮。國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，未來美國聯準會將關心關稅、移民2議題，關稅恐讓物價上揚，若祭出嚴苛移民限制，恐讓勞動供需失衡並推升薪資，都對通膨下滑形成阻力。

林啟超今天以「川普完全執政：川劇變臉即將粉墨登場？」為題發表觀點指出，隨著美國總統大選的推進，川普全面執政的可能性日益增加，市場的降息預期減少，並延續過去1個月來的川普交易，也就是強勢美元與高利率環境。

林啟超說明，外界為何有川普交易的刻板印象，因為川普打算延續主政時期提的減稅及就業法案，同時預計降低企業稅率為15%至20%，因此投資者會預期，未來財政部將標售更多債券，進而推升利率水準。

不過，林啟超表示，長期來看美國債務增長和債市利率相關性低，在統計上亦無顯著。因爲債券供給低於需求，為滿足安全及流動的穩定現金流量下，債券成為不得不的去處。

林啟超指出，影響債市利率的關鍵因素是美國聯準會（Fed）的政策，市場最新數據顯示降息幅度縮小，本波降息路徑是否異動更值得關注。

他認為，Fed關注因素是關稅，對美國消費者而言，可能因進口通膨上揚而影響消費動能；另外則是移民，若未來嚴苛的角度限制移民，應留意勞動供需失衡導致推升薪資，2個議題都對未來的通膨下滑可能形成阻力。

至於川普交易是否過度反應，林啟超指出，若過去市場已多反映川普完全執政後較高的終點利率。但若是美國偏高的利率，使經濟走得更緩的風險增加，與川普加大降息、刺激經濟的想法相左。

林啟超補充，若地緣政治衝突升溫，科技及貿易戰擴大衝擊景氣，那麼Fed的降幅可能就比現在要多一些。

林啟超指出，接下來數月，川普交易的影響仍將延續，但時間一久是否上演「川劇變臉」的政策風向轉變，更需要注意。（編輯：潘羿菁）1131106