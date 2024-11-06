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玉山金前3季大賺208億 海外分行獲利居國銀前3名

2024/11/6 20:49
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（中央社記者羅元駿台北6日電）玉山金今天指出，今年前3季稅後淨利為新台幣208.8億元，創歷年同期最高紀錄，獲利引擎的玉山銀旗下海外分、子行獲利成長15.7%，合計貢獻銀行淨利31.3%，海外分行獲利更居國內銀行前3名。

玉山金今天召開第3季法人說明會，公布2024年第3季營運概況，並透過新聞稿說明今年前3季金控獲利、財富管理手收及信用卡簽帳金額皆為歷年同期最佳，自結稅後淨利達新台幣208.8億元、年成長31.5%，每股稅後盈餘（EPS）為1.31元。

玉山金指出，前3季玉山銀行稅後淨利為194.7億元、與去年同期相比成長39.7%；玉山證券稅後淨利17億元，年成長77%，銀行及證券子公司獲利雙創新高。

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玉山金表示，受惠於台灣經濟穩健發展、ICT產業需求升溫及房市成長，企業放款及個人放款分別成長12.9%、14.9%，中小企業放款及外幣放款成長表現佳。資產品質方面，逾期放款比率（NPL）為0.16%、備抵呆帳覆蓋率為766.62%。

玉山金指出，持續壯大海外經營，今年前9月海外分、子行獲利成長15.7%，合計貢獻銀行淨利31.3%，海外分行獲利居國內銀行前3名，並持續深化亞太金融服務網絡，7月馬來西亞吉隆坡代表人辦事處開業，10月日本熊本出張所開業，就近服務台商供應鏈，10月更獲金管會核准美國達拉斯辦事處的申設，目前共在11個國家地區開設33處營運據點。（編輯：潘羿菁）1131106

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