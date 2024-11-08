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台積電等權值股和航運領漲 台股漲逾200點

2024/11/8 11:05（11/8 11:11 更新）
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台北股市8日開盤漲199.29點，加權股價指數為23608.11點，成交金額新台幣79.98億元。中央社記者翁睿坤攝 113年11月8日
台北股市8日開盤漲199.29點，加權股價指數為23608.11點，成交金額新台幣79.98億元。中央社記者翁睿坤攝 113年11月8日
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（中央社記者張建中台北8日電）台積電今天股價持續走高，鴻海、廣達和華碩等權值股以及長榮等航運股上揚，推升台股漲逾200點，突破23600點。

至10時47分，台股加權指數達23650.07點，上漲241.25點，成交值新台幣2350億元。

台積電美國存託憑證（ADR）7日上漲7.97美元，重登200美元關卡之上，收在201.19美元，漲幅4.12%，台積電今天盤中攻上1090元，上漲25元，市值攀升至新台幣28.26兆元，貢獻大盤約202點。

鴻海、廣達、華碩等權值股和力旺、祥碩等高價股紛紛走高，帶動電子類股指數上漲逾1%，為推升大盤攀高的一大動力。

傳統產業股漲跌互見，隨著長榮、陽明和萬海走高，航運類股指數上漲逾2%，表現相對強勢；玻璃和觀光類股指數下挫逾1%，表現相對疲弱。（編輯：張均懋）1131108

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