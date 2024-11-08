台積電10月營收衝上3142.4億元 創新高
2024/11/8 13:54（11/8 14:23 更新）
（中央社記者張建中新竹8日電）晶圓代工廠台積電10月營收突破新台幣3000億元大關，達3142.4億元，創下新高，月增24.8%，年增29.2%。
法人指出，包括智慧手機、人工智慧（AI）和整合元件製造（IDM）廠外包帶動先進製程
及先進封裝需求，是推升台積電10月營收創高的主要動能。
成熟／先進製程是什麼？
半導體的製程，指的是製造IC晶片的一整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則是把電路做得更細小的製程技術，因此先進製程較成熟製程技術更為領先。
目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以下包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。
成熟製程和先進製程各有產業需求，一般來說車用電子及軍用晶片、物聯網偏好成熟製程；手機、筆電或雲端資料中心、AI人工智慧更仰賴先進製程。
來源：國際半導體產業協會
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台積電累計前10月營收達2兆3400億元，已超越去年全年的2兆1617億元水準，較去年同期增加31.5%。
台積電先前預估，第4季營收約261億至269億美元，以中間值計，將季增13%。法人推估，台積電後續11月和12月平均單月營收將約2605億至2733億元。
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