牧德參與鏵友益私募 將獲11.5%股權與2席董事

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（中央社記者吳家豪台北8日電）自動光學檢測（AOI）大廠牧德今天宣布，以策略性投資人角色參與同業鏵友益私募增資案，並完成合約簽署，牧德認購13%普通股，占私募完成後鏵友益全部已發行股份總數11.5%，認購股款總金額為新台幣2.74億元。

牧德未來預計取得鏵友益2席董事，同步強化雙方經營策略發展及產品分工。

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牧德與鏵友益共同透過新聞稿表示，半導體世界主流設備公司的規模都遠大於台灣公司，要想與國際化公司及世界級大廠競逐，必須透過策略性投資共同填補能量，才有機會在高科技舞台上發揮所長。

牧德指出，在日月光集團引領下，讓牧德有機會進入先進封裝領域，透過此次與鏵友益策略性投資結盟，可擴大光學與人工智慧（AI）研發能量、整合產品及生產分享市場行銷資源，是促成與鏵友益垂直水平整合策略合作的主因，未來仍不排除擴大投資標的範圍。（編輯：楊蘭軒）1131108