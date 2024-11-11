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SpaceX供應鏈外移？經部：台廠並無遷出計畫

2024/11/11 10:36（11/11 10:44 更新）
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去年11月SpaceX星艦飛船搭載超重型火箭在德州布朗斯維爾附近發射升空。（路透社）
去年11月SpaceX星艦飛船搭載超重型火箭在德州布朗斯維爾附近發射升空。（路透社）
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（中央社記者劉千綾台北11日電）網路傳聞SpaceX台廠供應鏈被要求遷出，經濟部今天表示，第一時間即與關聯台廠聯繫，業者表示為服務全球供應客戶，配合客戶需求進行生產調度已是常態，而在近期美國大選前後，未接到SpaceX公司要求工廠遷出台灣。

經濟部表示，對於相關訊息，外界無須過度揣測與渲染，提醒民眾注意資訊來源的正確性。

經濟部今天發布新聞稿表示，長期以來，台灣的電子、資通訊產業是全球供應鏈重要一環，尤其在半導體、電子零組件等領域具有不可或缺的地位。

在電子零組件產業方面，經濟部指出，包括材料元件、PCB、天線元件、纜線、電源供應器等46家業者，除了供應衛星通訊服務商SpaceX公司外，在目前國際衛星通訊服務朝結合高、中、低多軌道衛星整合服務發展下，也遍及其他國際衛星、陸地電信營運商、設備商客戶，以確保全球多元布局。

經濟部表示，除了電子零組件產業仍持續在台灣深耕研發製造外，從民國110年以來，政府也透過主題式研發輔導，支持30家系統、零組件業者集結，成功開發涵蓋家用、車用、船用、航空用等各類衛星地面設備產品研製能力，並向全球各型態衛星通訊服務、設備商爭取建立供應鏈合作關係。

近幾年面對美中科技角力、地緣政治、去中化供應鏈局勢，經濟部表示，台廠已快速應對分散在多國、多地生產的全球供應鏈布局，有很好的產能彈性調適能力。

經濟部強調，整體而言，台灣在衛星地面接收設備，已有自主研發能量，台灣產業製造能量有競爭力，並無外傳生產外移情事，短期政治因素應不會影響國際衛星商與台灣廠商供應鏈合作關係。（編輯：林家嫻）1131111

#SpaceX
#台灣
#經濟部
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