本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元
首頁 / 政治

衛報：SpaceX要供應商外移產線 台灣內部有怨言

2024/11/8 19:29
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日綜合外電報導）媒體日前報導，億萬富豪馬斯克旗下美國太空探索科技公司基於「地緣政治」風險考量，要求台灣供應商產線外移，此事在台灣引起不滿聲音，而政府表示正密切關注事態發展。

路透社本月6日報導，太空探索科技公司（SpaceX）向產業價值高達數十億美元的台灣供應商提出產線外移要求，似乎已促使部分業者將產線遷至越南、泰國和其他地方。

經濟部長郭智輝回應，台灣相關產業實力堅強，應有因應能耐，不過政府也正密切關注相關事態發展。

他說：「它（SpaceX）的官方網站應該是沒有這樣的訊息，不過我想有外媒在報導，我們都給予高度的關注，我想（台灣）這一方面的供應鏈其實是非常強，那它應該有因應的這個能耐。」

郭智輝也指出，短期政治因素應不會影響國際衛星商和台灣廠商的供應鏈合作關係。

台灣有46間廠商為全球衛星產業生產零組件及敏感設備，其中約12家業者直接向SpaceX供貨。

衛星零組件業者敬鵬工業告訴路透社，SpaceX要求他們將產線從台灣移往泰國，並稱這「主要是基於地緣政治考量」。

根據路透社報導，另外兩家SpaceX供應商啟碁科技、昇達科技今年則赴越南設廠，儘管不願置評個別客戶，這兩家廠商都表示，地緣政治引起的擔憂是海外擴廠原因。

啟碁科技發言人告訴英國「衛報」（The Guardian），所有台灣企業都會考慮「地緣政治風險」及其他因素，不過「主要仍取決於客戶需求，我們是依據客戶需求進行決策」。其他供應商婉拒評論此事，或告訴衛報他們必須遵守保密協議。

衛報提到，台灣生產世上絕大部分最先進半導體，而面對中國可能發動侵略的前景，台灣抗拒將晶片產線移至海外，維持著分析師稱作「矽盾」的威懾力量。

馬斯克（Elon Musk）希望於潛在衝突爆發前轉移供應鏈，讓人們重新關注他與台灣的緊張關係，並擔憂美國總統當選人川普（Donald Trump）新政府會如何處理這一棘手狀況。外界預期，馬斯克將在川普政府扮演要角。

SpaceX據報要求台廠將產線外移，也在台灣引發怒火，一些網友在社群媒體指控馬斯克對台灣供應商「忘恩負義」。

有網友在社群平台Threads發文說：「台灣人，你們為什麼不生氣？我們應該拒買特斯拉（Tesla）電動車。」

在台灣，馬斯克旗下電動車大廠特斯拉去年及今年的新車銷量排名第10位，自2022年來在台銷量成長逾50%。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1131108

SpaceX
路透：SpaceX考量地緣政治 要求台灣供應商產線外移台灣為何不用「星鏈」？美媒：馬斯克與中俄交好
馬斯克
川普新內閣前國務卿蓬佩奧可能入列 外媒推測名單一覽馬斯克挺川普天天抽獎送百萬 選民提告稱騙局
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：