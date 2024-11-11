期交所：12/9聯電、美債ETF期貨納夜盤交易

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）台灣期貨交易所今天表示，規劃12月9日聯電期貨和美債20年ETF期貨納入夜盤交易，持續增加各類夜盤交易商品，滿足交易人避險需求。

期交所下午舉行期貨商負責人座談會，期交所董事長吳自心表示，今年台灣期貨市場受惠國內外股市波動表現佳，截至11月8日，台灣期貨市場累計交易量已超越3.42億口，較去年同期成長將近3成，期貨商獲利也創歷年新高。

在落實亞洲資產管理中心的政策目標，吳自心指出，期交所已積極訂定並推動支持亞洲資產管理中心的措施，包括新增夜盤交易商品，即時反應國際市場變化，服務實體經濟；掛牌更多新興產業個股期貨及ETF期貨；並主動拜訪財富管理業者，尋求合作機會。

在介紹夜盤交易制度，期交所報告表示，交易時間延長至19小時，夜盤交易時間接軌歐美市場，夜盤所有商品交易日均量達55萬口，截至今年10月，外資交易比重翻倍提升至33%，夜盤交易量占比，第一年約9%，今年至10月已躍升至3成，達到32%。

期交所指出，夜盤已掛牌國內外股價指數、匯率、黃金及原油類商品，持續擴增夜盤股票類商品，今年1月22日台積電期貨和小型台積電期貨納入夜盤交易，7月29日小型台灣50 ETF期貨納入夜盤，規劃12月9日美債20年ETF期貨和聯電期貨納入夜盤交易。

觀察台積電期貨及小型台積電期貨納入夜盤交易概況，期交所分析，隨著人工智慧AI浪潮帶動，交易量成長明顯，其中台積電期貨6月日均量（日盤+夜盤）突破2萬口，6月份起夜盤日均量突破3000口。

期交所分析，台積電期貨日盤日均量成長幅度65.4%，與標的股票相當，顯示納入夜盤交易，並未分散日盤交易量；此外小型台積電期貨納入夜盤交易後，交易量持續成長，8月夜盤日均量達到9968口，顯示小型台積電期貨深具交易動能。（編輯：蘇志宗）1131111