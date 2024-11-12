台股跌547.87點
2024/11/12 13:50
（中央社台北12日電）台北股市今天開低走低，收盤跌547.87點，為22981.77點，跌幅2.33%，成交金額新台幣4385.39億元。
加權指數開盤為23276.76點，盤中最高23276.76點，最低22981.77點；不含金融股指數20100.76點，跌518.86點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.49%、食品股跌1.21%、塑化股跌1.94%、紡織股跌1.95%、機電股跌2.66%、造紙股跌2.7%、營建股跌1.99%、金融股跌0.69%。
委買張數2280萬1193張，委賣張數1271萬9577張，成交張數867萬3738張。
收盤時上漲141家，下跌854家，持平55家。
成交量前5名個股為神達、國泰永續高股息、元大台灣50反1、元大滬深300正2、期街口布蘭特正2。
漲幅前5名個股為光麗-KY、錸德、六方科-KY、聚隆、峰源-KY。
跌幅前5名個股為鴻名、中租-KY、虹堡、喬山、居易。1131112
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