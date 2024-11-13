台股平盤整理 個股表現活潑

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（中央社記者吳家豪台北13日電）美國祭出新一波管制晶片禁令，影響電子類股表現，外資持股汰弱換強，台股今天盤中回測22900點，最低22865點，權值股台積電回檔，鋼鐵及塑化族群弱勢，中小型股相對活躍，加權指數回到平盤附近整理。

至10時30分左右，台股加權指數達22946.46點，下跌35.31點，跌幅0.15%，成交值新台幣1793.09億元；電子類股漲0.01%，金融類股跌0.65%。

3大電子權值股台積電、鴻海、聯發科同步開低後，回到平盤1050元、214元、1265元附近狹幅整理。大立光盤中漲逾4%。

人工智慧（AI）概念股普遍上揚，緯創、仁寶漲幅超過4%，廣達回測月線後翻紅漲約2%，英業達上揚超過1%。仁寶第3季毛利率重返5%，創13年來單季新高，今天早盤衝上39.1元，漲逾6%。

輝達GB200伺服器傳將採用伺服器電池備援系統（BBU），激勵台灣電池供應鏈表現，新盛力、順達盤中觸漲停47.2元、157.5元，AES-KY上漲超過4%。

電腦設備廠神達在伺服器業務帶動下，今年第3季毛利率、營益率、淨利率較去年同期三率三升，今天神達股價續強，盤中衝上66.4元，漲幅超過4%，至10時30分為止成交量超過13萬張。

星宇航空受惠市場需求回升、油價維持低檔，第3季營收與獲利皆創新高，今天盤中股價最高28.7元，漲幅超過3%；台灣虎航-創盤中漲5%，最高68.4元。（編輯：張均懋）1131113