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薩克森邦投資會 德國承諾支持歐機電台廠供應商

2024/11/14 18:44
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（中央社記者林尚縈柏林14日專電）德國舉行對歐機電台廠供應商的投資線上座談，官方招商部門會中強調，將全力支持供應鏈廠商進入歐洲市場，並提供實質資源，解決人才簽證、技術驗證及當地合作夥伴等問題，確保台廠順利拓點歐洲。

駐德國代表處13日舉辦「德東薩克森邦投資-問題及意見交流線上座談會」，與會者包括德國聯邦外貿與投資署總經理赫爾曼（Robert Hermann）、薩克森邦投資促進公司執行長李柏特（Andreas Lippert），以及多位台灣電子零組件與半導體供應商。

赫爾曼於會中說明，「德國是歐洲半導體產業心臟」，目前50%歐洲製造的晶片產自德國，擁有成熟半導體聚落。此外，工業強大自動化製造基礎、熟練勞動力、物流等健全基礎設施，都是台廠選擇德國作為拓點歐洲首站利基。

不論出自國安或產業需求，德國將晶片自主視為國家政策目標之一，靠近「薩克森矽谷」的東德各邦與鄰近國家捷克，也紛紛向半導體供應鏈台廠招手，希望藉有經驗的台廠進駐，強化自身產業實力與活化當地經濟。

歐機電（ESMC）所在地薩克森邦（Sachsen）政府不落人後，積極招商引資。

李柏特會中向台積電合作廠商展示「薩克森矽谷」科技園區地圖，說明園區的英飛凌（Infineon）、博世（Bosch）、格羅方德（GlobalFoundries）等半導體廠正持續加大投資力道，若供應商進駐園區，除了台積電相關業務，也能與其他半導體廠有新合作契機。

在隨後的問與答環節中，台灣供應商針對簽證、技術驗證及德國當地合作夥伴等實務議題提出疑問。

針對台灣與薩克森邦間直航可能性，近半年多次受邀與薩克森邦政府、東德各市政府多方會面的駐德代表謝志偉回應指出，台灣與德國相關部門已經開始研究交通需求，但短期內可能以布拉格等鄰近城市中轉為主。

此外，供應商也關心技術人員取得合法工作簽證的途徑，以支援台積電在歐洲的建廠需求。對此，赫爾曼解釋，德國對合格技術人員簽證發放並無嚴格限制，並設有專門針對半導體供應鏈的支援計畫，承諾將協助台灣技術人員快速通過簽證與技術認證等審批程序。

另一問題則涉及當地對無工廠（Fabless）公司的支持政策。提問者指出，當前德國似乎只有對需設廠的公司有具體支持計畫，李柏特回應，薩克森邦擁有活躍的產業生態系統，可進一步提供供應鏈廠商具體政策支持內容。

赫爾曼也鼓勵供應商，直接與德國聯邦外貿與投資署（GTAI）聯繫，將提供一對一諮詢服務，協助台灣企業順利克服市場准入及法規挑戰，並在選址、資金支持、產業對接等面向提供具體協助。（編輯：張芷瑄）1131114

赫爾曼
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