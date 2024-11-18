壽險業前10月新契約保費逾6519億 年增14.5%

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（中央社記者謝方娪台北18日電）根據壽險公會統計，受惠傳統型及投資型保單買氣雙雙呈現雙位數成長動能支撐，今年前10月壽險業新契約保費收入達新台幣6519.51億元，年增14.5%。

壽險公會今天公布全體壽險業業績，若加計認列在負債項下收入，今年前10月整體壽險業新契約保費收入達6519.51億元，年增14.5%，續年度保費收入達1兆2676.85億元，年增3.6%，合計總保費收入達1兆9196.37億元，年增7%，維持「3增」局面。

進一步檢視壽險業新契約保費收入結構，今年前10月傳統型保單新契約保費收入達3937.5億元，年增16.3%，前10月投資型保單新契約保費收入達2582.02億元，年增11.8%，買氣均呈雙位數成長動能。

壽險公會分析，傳統型保單新契約保費買氣增溫，主因可能為部分壽險公司陸續推出分紅保單，帶動傳統型壽險及相關商品銷售所致。

另一方面，壽險公會指出，部分壽險公司陸續推出投資型年金新商品搶市，催動投資型年金險及相關商品新契約保費走揚，加上投資型壽險買氣亦相比去年同期呈現正成長，挹注投資型保單整體業績。

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2023年全年壽險業新契約保費收入失守7000億元大關，下探近17年新低，但壽險業普遍預期，在低基期效應、股市多頭及美國降息等因素下，今年全年新契約保費收入繳出雙位數成長成績無虞。

不過，因應2026年接軌國際新制，壽險業推動商品結構轉型，轉向高CSM、保障型商品靠攏，過往新契約保費收入破兆元榮景已走入歷史，今年全年估將是2021年後、連3年壽險業新契約保費收入低於兆元。（編輯：林克倫）1131118