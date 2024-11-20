龔明鑫：台灣AI算力是一個國家武林 數據應用待加強

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（中央社記者賴于榛台北20日電）力求AI發展已是各國顯學，行政院秘書長龔明鑫今天說，AI核心發展包括算力、程式跟數據，台灣在算力上可說是一個國家的武林，尤其是台積電非常強，但程式跟數據應用上則仍待加強，盼公私能協力推動。

龔明鑫今天出席「2024科技論壇」致詞時表示，AI發展可說是跳躍式，去年到現在，每天報紙都一定會出現AI兩個字，顯見其重要性，而台灣從2016年推動數位島嶼、數位國家時，也在亞洲矽谷計畫中納入AI發展，後來也具體表現在數位城市、數位交通等措施中。

龔明鑫指出，AI發展核心包括算力、程式跟數據，台灣算力非常強，可以說是一個國家的武林，尤其是台積電非常強，硬體部分應該沒有國家可以與台灣競爭，只不過程式跟數據的應用上則必須加強，盼能公私協力推動。

行政院長卓榮泰日前曾說，未來台灣發展AI有兩個重點，一個是國家主權AI，另一個則是希望普惠大眾。龔明鑫說，為了表達台灣在各個領域上的話語權，必須建立國家主權AI；另外，資料AI運用也必須普惠大眾，運用在百工百業，甚至民眾生活當中，以及提升政府行政效能，政府會持續精進。（編輯：林淑媛）1131120