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吉茂：墨西哥廠明年量產 拚2026年損平轉盈

2024/11/20 16:29
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）汽車水箱供應商吉茂精密今天表示，墨西哥廠7月開始小批量出貨子公司美國吉茂，預計2025年第1季起對外接單，吉茂明年墨西哥廠量產可期，虧損可明顯減緩，預期2026年有機會損平，甚至轉盈。

吉茂下午受邀參加券商舉辦法人說明會，展望北美市場布局，吉茂指出，持續籌設墨西哥廠，布局北美市場，因應主要市場客戶需求與地域政治變數。

吉茂指出，持續推動墨西哥廠生產基地量產，今年7月開始小批量出貨子公司美國吉茂，陸續接受客戶工廠審查，驗廠後預計2025年第1季起對外接單，明年墨西哥廠量產可期。

吉茂預估，明年墨西哥廠虧損可明顯減緩，預期2026年有機會損平，甚至轉盈。

根據資料，吉茂墨西哥廠主要生產水箱散熱器，預計2025年年產量15萬片至20萬片，2026年年產量可到36萬片至42萬片。

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觀察今年營運，吉茂說明，今年客戶對庫存備量調整作業結束，下半年營收逐漸回穩，今年前3季虧損主要受到2大因素影響，其一是2款汽車水箱散熱器配件水槽模具設計問題，公司召回整修處理，此事件造成營業損失約新台幣4200萬元，屬於單一事件，事件處理後，客戶持續進行下單出貨。

吉茂表示，另一重大影響是子公司墨西哥吉茂今年前3季營運虧損近新台幣4500萬元，影響集團獲利。（編輯：楊蘭軒）1131120

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