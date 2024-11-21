信保基金爆職場性騷擾 工會：積極處理無拖延掩蓋

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（中央社記者劉千綾台北21日電）中小企業信用保證基金傳出職場性騷擾疑雲，工會發布聲明澄清，事發後積極與董事長魏明谷處理申訴案，並無拖延掩蓋；同時依照規定，將涉案主管調離非主管職，最終經性騷擾評議委員會調查及評議後，性騷擾案件不成立。

民眾黨立委張啓楷昨天在立法院經濟委員會質詢時關切，中小企業信用保證基金傳出性騷擾事件，並公布相關訊息截圖，且受害女職員向董事長魏明谷反映後，魏明谷事後送員工口罩和乖乖，可能在暗示員工不要轉傳相關消息。

信保基金工會發布新聞稿澄清，在知悉後即積極與魏明谷協調處理該員申訴案件，希望申訴人能獲得公平公正處理，並無拖延掩蓋性騷擾情事。

由於涉及主管疑似性騷擾，工會表示，魏明谷依據性騷擾評議程序，將該名主管調離非主管職，並接受工會建議，排除內部人員擔任性騷擾評議委員，改由「勞動部性騷擾調查專業人才資料庫」遴聘7名外部專業人士擔任調查及評議委員，最終經性騷擾評議委員會調查及評議後，性騷擾案件不成立。

工會指出，該名被申訴主管，原對於此案申訴人向台北地檢署提出毀謗告訴，但於性騷擾評議委員會調查性騷擾案不成立後，工會即協商該名主管對申訴人撤告，該名主管為避免事態擴大並影響基金及同仁權益，同意撤告。

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對於張啓楷質疑魏明谷事後送職員口罩和乖乖，工會表示，魏明谷有感員工辛勞，經常送禮物慰勞，並在該事件之前已多次分送員工口罩；若有人對於送口罩就聯想要員工不要講話，送乖乖暗示消息不能轉傳都屬個人聯想。

工會強調，魏明谷到任以來，經常與工會溝通，多次與基層員工座談，隨時接納員工建言，並在合理合法情況下願意接受工會訴求，並無要求員工不能講話或要乖乖聽話。（編輯：張均懋）1131121