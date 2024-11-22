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央行打炒房發威 10月新增房貸大減234億元、利率走揚

2024/11/22 17:53（11/22 18:02 更新）
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圖為從高處遠眺高雄市統一夢時代購物中心。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北22日電）中央銀行8、9月接連出招，盼讓房市降溫，成效逐步顯現。央行今天公布的10月五大銀行新承做房貸金額為新台幣876.23億元，大減234.23億元，規模下探8個月來最低水準，央行官員直言，政策正在發酵，已對房市價量產生抑制效果。

今年上半年房市火熱，國銀房貸業務量一度逼近滿水位，民眾必須排隊等撥款，市場大鬧「房貸荒」。央行眼見房市過熱危及金融穩定，緊急出手，8月大動作找來34家國銀「喝咖啡」，要求國銀提出不動產貸款具體量化改善方案，並逐季改善。

隨後，央行更在9月理監事會祭出第7波選擇性信用管制，大動作實施一系列信用緊縮政策，被市場稱為「史上最嚴」房市管制。

央行今天公布10月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做房貸金額為876.23億元，較9月大減234.23億元，也是今年3月以來最低水準。

央行經研處副處長曹體仁表示，央行8、9月接連出手，加上政府持續推動健全房市措施，政策慢慢發酵，若以六都建物買賣移轉棟數、信義大台北地區房價指數作為先行指標，可以看到六都交易量月減逾1成，大台北房價也較9月下滑。

曹體仁認為，房市價量開始降溫，但是否形成趨勢，要再觀察，而且10月有颱風假，交易日減少，是否有部分交易、貸款遞延至11月，也是判讀數據必須考量的因素。

央行同步提供10月新青安占五大銀行新承做房貸占比為32.64%，已經連4月下滑，且為112年9月以來的最低水準。

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曹體仁補充，房市不像股市，會迅速反應，需要更多時間觀察變化，累計更多數據後，有助於更精準判讀房市景氣變化。

至於10月五大銀行新承做房貸利率為2.201%，月增0.011個百分點，且創下98年1月以來的新高。曹體仁說明，在央行要求國銀自主控管不動產貸款，希望將有限信用資源引導至自用需求，以及銀行法第72條之2的限制下，部分銀行調升非首購利率，並針對信用條件沒那麼好的客戶，進行較高的風險控管，均導致利率調升。（編輯：潘羿菁）1131122

曹體仁
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