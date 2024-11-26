皇家可口登興櫃上演蜜月行情 盤中漲幅最高逾50%

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（中央社記者何秀玲台北26日電）南僑子公司皇家可口今天以新台幣61元登錄興櫃，早盤最高曾衝上92元，漲幅逾50%，盤中股價為88.4元，漲幅逾44%。皇家可口目前冰品占營收7至8成，急凍熟麵約占2至3成，由於下半年為消費旺季，公司預期營運樂觀。

皇家可口除了是南僑集團旗下小金雞之外，過去3年冰品業務銷售年複合成長率更超過20.7%，遠高於台灣冰品市場平均成長表現；急凍熟麵今年上半年營收也加速成長，年增10％。

皇家可口2023年營收為30.31億元，年增21.2%，稅後純益為3.54億元，成長136%，每股純益為3.66元；今年上半年營收為13.21億元，稅後純益為2.36億元，每股純益為3.33元，已逼近去年全年。

皇家可口表示，冰品除了自有品牌之外，也協助B2B（企業對企業）客戶開發ODM、OEM商品，並到日本請專業工廠為皇家ODM冰淇淋點心。近年外食、中食蓬勃發展，為皇家可口急凍熟麵帶來眾多新客戶與新商機。

在全台餐飲業者中，皇家可口表示，目前有2.5萬戶客戶，在龐大市場具穩定基礎，面對持續增加的餐飲業者，未來營運可期。

皇家可口指出，冰與麵兩相結合後，皇家可口同時擁有主食與副食產品線的優勢，針對B2B客戶可以一站式推廣，大幅提高客戶開發的成本效益。

皇家可口也表示，客戶端擁有更豐富的產品資源，可應用於菜單上提高客單價，便利且穩定的產品也協助餐飲業者標準化操作流程，解決人力不足的窘境，與客戶共創雙贏。（編輯：林家嫻）1131126